Scuole dell'infanzia comunali, iscrizioni dal 4 al 28 gennaio

CREMONA - Da martedì 4 a venerdì 28 gennaio 2022 sono aperte le iscrizioni per le scuole infanzia del Comune di Cremona riservate a bambini residenti nel Comune di Cremona nati nel 2019 (oppure nel 2018 o nel 2017) che inizieranno la frequenza nell'anno scolastico 2022/2023. È possibile effettuare l'iscrizione esclusivamente in modalità on-line dalle 8 di martedì 4 gennaio alle 20 di venerdì 28 gennaio 2022. Prima di iscriversi è necessario registrarsi ai servizi online del Comune di Cremona (qualora non già registrati). La registrazione può avvenire tramite CRS/CNS (Carta Regionale o Nazionale dei Servizi - "Tessera sanitaria") o SPID. La registrazione è possibile in qualsiasi momento. Per agevolare la procedura è disponibile un video-tutorial sul canale youtube del Comune di Cremona.

Tutte le informazioni per le iscrizioni sono disponibili all'indirizzo https://www.comune.cremona.it/iscrizioniscuoleinfanzia

Solo ed esclusivamente chi non ha a disposizione l'accesso ad Internet potrà prenotare un appuntamento per la compilazione del modulo presso gli uffici del Settore Politiche Educative e Istruzione nei giorni e negli orari di apertura al pubblico: lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 8.30 alle 13.30, il mercoledì dalle 8.30 alle 16.30. Gli utenti dovranno presentarsi muniti di CRS/CNS (Carta Regionale o Nazionale dei Servizi - "Tessera Sanitaria").

L'OPEN DAY

Le scuole infanzia del Comune del Comune di Cremona promuovono un momento di scuola aperta dedicati ai genitori dei bambini, un'occasione per le famiglie di conoscere ambienti e spazi e l'organizzazione della giornata educativa del bambino. Un insieme di tempi di accoglienza, di gioco, di attività organizzate, di cura personale, di momenti dedicati al pranzo, al riposo e al ricongiungimento con i genitori, nel rispetto delle consuetudini del bambino. L'open day si terrà sabato 15 gennaio 2022 dalle 9 alle 12 in presenza su prenotazione presso le singole scuole per una breve visita agli spazi. La visita si terrà in presenza con green pass "base" obligatorio, salvo diverse disposizioni dovute all'emergenza sanitaria.

Per partecipare è necessario prenotarsi compilando un modulo di google disponibile al seguente indirizzo: https://comune.cremona.it/giornateaperte



