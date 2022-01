«Fondi garantiti al progetto», la metropolitana fino a Paullo

CREMA - Sull’asse Crema-Milano si lavora per il prolungamento della linea Tre della metropolitana. L’input arriva dal Governo, che ha inserito in Finanziaria la progettazione dell’opera che dovrà portare il capolinea di M3 da San Donato a Paullo, dunque a venti chilometri dalla città e a cinque dal confine cremasco. Il decreto in merito è del ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile. Le due amministrazioni comunali amiche, sia Milano sia Crema targate Pd e guidate rispettivamente dal sindaco Stefania Bonaldi e dal collega Beppe Sala, hanno immediatamente garantito pieno sostegno. Si dovrà ora approntare un nuovo progetto, in capo appunto all’ente milanese, per definite innanzitutto i costi e poi il tracciato. L’ipotesi messa in campo negli anni passati prevede binari per 14,8 chilometri, principalmente in galleria, ma anche con tratti in superficie. La linea attraverserebbe i territori di San Donato Milanese, Peschiera Borromeo, Mediglia, Pantigliate, Settala e Paullo, sino al confine con Zelo Buon Persico. Prematuro per ora parlare di tempistiche, ma il fatto che il Piano nazionale di ripresa e resilienza garantisca a Milano fondi copiosi per la mobilità sostenibile (inseriti anche i prolungamenti di M2 e M1) è un passo fondamentale.

«Questo risultato è stato ottenuto grazie all’ordine del giorno del senatore Pd Franco Mirabelli, in cui si chiedeva di inserire nell’elenco dei progetti finanziabili con risorse statali anche il prolungamento della M3 — chiarisce Bonaldi —: a comunicarlo è stato il sindaco di Milano Beppe Sala in un post sui social. Ha annunciato l’assegnazione di risorse del Governo per progettare il prolungamento da Peschiera Borromeo verso Crema». Il sindaco non manca di evidenziare come la rete di relazioni costruite in questi anni sul territorio e oltre, abbia contribuito a questo primo risultato. «Ad esempio — prosegue — quelle con i sindaci dei Comuni dell’asse della Paullese, insieme a Arianna Censi, prima vicesindaco della Città metropolitana e ora assessore alla Mobilità del Comune. Con lei il consigliere regionale Matteo Piloni. Questi rapporti costanti hanno creato le condizioni per portare alla attenzione degli enti superiori un’istanza importante per i cittadini dei nostri territori. Confidiamo dunque che, date le risorse previste in Finanziaria e nel Pnrr, insieme ai lavori per concludere il raddoppio della Paullese si porti avanti anche questo progetto di prolungamento della metropolitana, fino a Paullo ed oltre».