Milano è più vicina: potenziamento delle corse dal 7 gennaio

CREMA - I cremaschi che, subito dopo l’Epifania, torneranno al lavoro a Milano non resteranno a piedi. Ad assicurare un potenziamento del servizio già da venerdì 7 gennaio è Autoguidovie, la principale società di trasporto pubblico su gomma operativa nel territorio. Come spiegato dall’azienda stessa, tramite il proprio servizio di comunicazione, è stato deciso di inserire delle corse in più proprio per quella giornata, rispetto all’orario ridotto, in vigore durante il periodo di festività di fine e inizio anno.

«Sappiamo che non tutti torneranno al lavoro, prendendosi magari un giorno di ferie per fare il ponte sino al 9 gennaio — spiegano dalla società — ma prevediamo comunque una ripresa del numero dei passeggeri subito dopo l’Epifania, per questo ci siamo attrezzati».

TRE PULLMAN DIRETTI.

Innanzitutto ci saranno tre pullman diretti (senza fermate nei paesi cremaschi) in più per la linea K 521. Partiranno dalla stazione ferroviaria di Crema per il capolinea di M3 a San Donato. Avvio ogni mezz’ora: dalle 6,30 alle 7,30.

Per il ritorno previste altrettante corse, alle 17,45, alle 18,15 e alle 19 da San Donato.

Sulla linea K 522 sono stati inseriti due pullman per l’andata con partenza alle 7,10 e 7,40 da Scannabue e fermate a Palazzo, Pandino e Spino prima di arrivare alla stazione della metropolitana gialla a San Donato.

Al ritorno, i bus saranno alle 17,20 e alle 18,15, con il percorso prolungato sino a Cremosano e Torlino.

Infine, la tratta K 524 che collega Chieve con Bagnolo Cremasco, Vaiano, Monte Cremasco e poi raggiunge il capolinea di M3: Autoguidovie ha inserito un bus al mattino in partenza alle 7 da Chieve e uno per il rientro pomeridiano, previsto alle 18,45 da San Donato. In questo caso la corsa fermerà anche a Dovera.

Da lunedì 10 tornerà in vigore l’abituale orario lavorativo feriale, in previsione della piena ripresa del pendolarismo verso Milano, che includerà anche gli studenti universitari.