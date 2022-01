In Fiera "booster" di energia con la colazione offerta da Federalberghi

CREMONA - È iniziato con dolcezza il 2022 all'hub vaccinale di CremonaFiere grazie al gentile omaggio di Federalberghi Cremona: l'organizzazione che aderisce a Confcommercio, presieduta da Alessandra Cattaruzzi, ha donato la prima colazione agli operatori sanitari in servizio al Padiglione 1 del quartiere fieristico. Un atto di generosità per esprimere la gratitudine del settore alberghiero nei confronti dell'impegno profuso dalle donne e dagli uomini in prima linea per lo sviluppo della campagna vaccinale anti-Covid. Con caffè e brioche ad offrire un "booster" di energia. L'Asst di Cremona ha condiviso sui propri canali social l'immagine della ricca colazione, accompagnata da una eloquente didascalia: "Grazie per il bellissimo gesto".