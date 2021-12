A CremonaFiere una vaccinazione ogni 5 minuti

CREMONA - «Il ritorno in Fiera è sicuramente un fatto molto positivo, perché consente di vaccinare più persone e più rapidamente». Ma il direttore sanitario dell’Asst di Cremona, Rosario Canino, lancia l’ennesimo accorato appello. A chi si deve ancora vaccinare e anche a tutti quei medici che potrebbero mettersi a disposizione dell’hub fieristico. «Venerdì eravamo ancora operativi alla Sapiens e domenica abbiamo vaccinato 753 persone — continua Canino —. Oltre 650 bambini più alcune prime dosi e 73 terze dosi. Negli ultimi due giorni abbiamo proseguito con vaccinazioni a tappeto: 1.377 vaccinazioni lunedì e 1.102 martedì. Di sicuro il polo fieristico in questo ci dà una grossa mano perché è perfetto come hub. Riusciamo a vaccinare circa 450 persone in più al giorno rispetto al centro Sapiens e sarebbero anche di più se riuscissimo ad aprire tutte le linee. Purtroppo mancano i medici e quindi ora ne abbiamo aperte solo 9. Si fa davvero fatica a reperire nuove disponibilità fra i medici. Hanno raddoppiato i posti nelle scuole di specialità e hanno assorbito praticamente tutti quelli che c’erano in giro. Ma non desisto. Continuo a sperare che se ne trovino di nuovi per aumentare ulteriormente il ritmo. Già così viaggiamo veloci. Se alla Sapiens ci volevano circa 8 minuti a paziente perché non si riusciva a separare l’anamnesi dalla vaccinazione, ora ci mettiamo al massimo 5 minuti per persona, quasi la metà del tempo. Ci sono le dosi, c’è un hub super funzionale a disposizione. Venite a immunizzarvi».