Colonie feline, a Casalmaggiore sono 15: «Sostegno ai volontari»

CASALMAGGIORE - Aiuti ai conduttori delle colonie feline presenti sul territorio comunale, tra capoluogo e frazioni. Lo ha deciso il Comune, come ha spiegato in consiglio comunale Pierfrancesco Ruberti, consigliere delegato per l’Ufficio diritti animali sovracomunale, che comprende Casalmaggiore, Rivarolo del Re, Martignana di Po e Gussola: «Finora ci siamo dedicati molto ai cani, ad esempio con il patentino per la loro conduzione, che nonostante le difficoltà legate all’emergenza sanitaria ha avuto una adesione molto alta, ma adesso abbiamo deciso di dare attenzione ai gatti e in particolare alle colonie feline, concedendo un sostegno una tantum ai conduttori».

QUINDICI COLONIE FELINE.

Quindici sono le colonie feline censite nell’Anagrafe Animali d’Affezione di Regione Lombardia «e ci sono volontarie, soprattutto, e volontari che impiegano il loro tempo e anche soldi per seguire questi gatti. Non mi è mai piaciuto dare direttamente del denaro e per questo abbiamo definito un sistema indiretto per riconoscere l’aiuto». Una decisione che trova la sua giustificazione nel fatto che le colonie feline sono beni del Comune.

Il contributo, per un totale di 3 mila euro, viene concesso in proporzione al numero dei gatti accuditi nell’ambito della colonia di riferimento ed è da destinare all’acquisto di alimenti per gatti o farmaci veterinari presso alcuni esercizi commerciali siti in Casalmaggiore che hanno manifestato la propria disponibilità: Agripò di Maffezzoli Matteo, via Mentana 4; Marconi Living, via Beduschi 26/A; Qua la Zampa, via dello Zuccherificio 7; Azienda Farmaceutica Municipale Casalmaggiore, piazza Garibaldi 8;A zienda Farmaceutica Municipale Casalbellotto, via Pellico 36; Azienda Farmaceutica Municipale Vicobellignano, via Massimo D’Azeglio 1.

Ruberti ha aggiunto che dovrà essere effettuato anche un aggiornamento delle colonie: «Alcune sono vuote, poi il numero dei gatti varia perché alcuni vengono adottati, altri investiti».