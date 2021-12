Covid: in Lombardia oltre 32 mila positivi

CREMONA - È schizzato al 15,5% il tasso di positività in Lombardia, Cremona 891: ieri era al 12,8%, il giorno prima all’11,4%. A fronte di 209.685 tamponi effettuati, sono 32.696 i nuovi positivi, quasi 4000 in più di ieri, quando erano 28.795.

Sono 191 i ricoverati nelle terapie intensive (-2 su ieri), 1.831 negli altri reparti, in crescita di 133. E sono 28 i decessi per un totale di 35.008 da inizio pandemia.

PRONTI ALTRI 78 POSTI IN TERAPIE INTENSIVE.

Regione Lombardia attiva 78 nuovi posti letto nelle terapie intensive destinati ai pazienti Covid, che aggiungendosi ai 185 attuali, portano a una disponibilità totale di 263 postazioni. Ad annunciarlo è la direzione generale Welfare, che lega la decisione all’aumento delle richieste degli ultimi giorni. Qualora si arrivasse alla saturazione di questi ulteriori posti letto, la Direzione Generale Welfare ha previsto la possibilità di attivare 3 moduli, ciascuno da 15 posti letto di terapie intensive, nella struttura temporanea allestita presso Fiera Milano City.

Il test anti-Covid: i dati sono in peggioramento

QUARANTENA A 5 GIORNI.

Nessun giorno di quarantena per i vaccinati con booster che vengono a contatto con una persona poi risultata positiva e sono impiegati nei servizi essenziali. Dovranno però obbligatoriamente indossare la mascherina Ffp2 per circa una settimana. E' questo, a quanto si apprende, l'orientamento del Cts. E ancora: riduzione della quarantena a 5 giorni e tampone per i vaccinati con dose booster - non impiegati nei servizi essenziali - che vengono a contatto con una persona poi risultata positiva. Nel caso dei positivi, basterà una quarantena di 7 giorni (invece degli attuali 10 giorni previsti) e un tampone negativo.