Covid, l'appello di Galimberti: «Vaccinatevi, fate vaccinare i bambini. E siate prudenti e responsabili»

CREMONA - «Anche io come molti ho passato il Natale in quarantena volontaria - così il sindaco di Cremona, Gianluca Galimberti, introduce un video postato sulla pagina Facebook per richiamare i cremonesi alla prudenza e alla responsabilità -. Contagi e quarantene stanno aumentando anche in città. È un fine anno diverso da quello scorso perché i numeri dei ricoveri sono minori e perché le attività sono aperte, ma è un fine anno che ci mette alla prova».

APPELLO ALLA PRUDENZA.

L'appello del sindaco: «Vaccinatevi, fate vaccinare i bambini. E siate prudenti e responsabili».

E ancora: «Alla luce dell’efficacia dei vaccini, attendiamo con favore le indicazioni dal Governo sulla revisione del sistema delle quarantene per i vaccinati con terza dose, altrimenti il sistema economico, sociale e di tracciamento non regge. Grazie a chi lavora ogni giorno per la campagna vaccinale e alle persone che ancora si prendono cura di chi, magari più fragile e non vaccinato, sta soffrendo o anche morendo (ed è un dramma) in ospedale».