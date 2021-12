Piero Mondini, festeggiati i 99 anni del fondatore di CremonaFiere

CASTELVERDE - Il sindaco Graziella Locci con gli assessori Fabio Boldori e Fabio Amadini hanno voluto fare una breve visita al Cavaliere Piero Mondini che proprio oggi compie 99 anni. Una cerimonia in forma ristretta attorniato dall'affetto delle figlie quella che il padre nobile dell’agricoltura cremonese, tra i fondatori di CremonaFiere, per molti anni protagonista in diversi campi della vita economica, associativa e culturale del territorio, si appresta a festeggiare.