Un asinello per Natale: ad Asinopolis arriva Berta

CREMONA - Si chiama Berta la nuova asinella che è entrata a far parte della famiglia di Asinopolis, che contava già tre componenti: Gina, Bimba e Agatha. Un’iniziativa del gruppo di volontari Amici di Agropolis nata lo scorso anno con il particolare obiettivo di esplorare il rapporto uomo/asino. Con questo progetto si amplia la rosa di attività che la Onlus educativa organizza per ragazzi affetti da disabilità. “I ragazzi accudiscono gli asini e li portano in giro nel paddock esterno - spiega Cosetta Berti, responsabile del progetto - sono attività semplici ma che ci stanno dando un sacco di soddisfazioni”.

UN AMBIENTE PROTETTO

Gli asinelli, o meglio, le asinelle visto che son tutte femmine, sono state recuperate da situazioni in cui vivevano in condizioni precarie, il più delle volte perché i precedenti padroni tendevano a trascurarle. Nel caso della new entry Berta, il padrone era un signore anziano con problemi di salute che non poteva più prendersene cura. Ora, sotto le cure di Cosetta e del marito Federico Corrà, gli animali possono vivere in un ambiente protetto e rendersi partecipi di bellissime attività socievoli ed educative.

CON LA COLLABORAZIONE DI RICCARDO ROSSI