Covid, Fontana: riduzione della quarantena per chi ha la terza dose

MILANO - «La riduzione della quarantena per chi ha già ricevuto la terza dose, la considero una riflessione necessaria». Lo dice il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, chiedendo maggiori agevolazioni per chi si è sottoposto al ciclo vaccinale completo.

«Chi ha fatto la terza è più difficile che si contagi e quindi probabilmente si può rivedere la regola per questa categoria - ha aggiunto il governatore -. Abbiamo la necessità di avere una sollecita e precisa indicazione sul tema da parte dagli scienziati del Cts. La risposta al Covid si deve adeguare al mutare della aggressione del virus, così come in questi due anni è sempre avvenuto».

UN ANNO FA LE PRIME VACCINAZIONI.

"Desidero rivolgere un sentito ringraziamento a tutti coloro che, da quel 27 dicembre 2020, su più fronti e con compiti differenti, lavorano quotidianamente con grande dedizione e assoluta professionalità per contrastare il virus". Lo scrive sulla sua pagina Facebook, il presidente Fontana, ricordando che "esattamente un anno fa iniziava la somministrazione del vaccino anti-Covid". Il messaggio del governatore si conclude con un "Grazie di cuore da tutti i lombardi".