«Passaggio pedonale pericoloso, manca l'illuminazione»

VIADANA - «Il nuovo passaggio pedonale su via Kennedy, all’altezza del Parco commerciale, è pericoloso perché non è illuminato e privo di righe orizzontali, soprattutto quando c’è la nebbia».

ALLARME SOCIAL.

Questo allarme è stato lanciato sui social da alcuni automobilisti che abitualmente transitano nella zona e riguarda un cantiere stradale che è stato iniziato nelle scorse settimane, si è fermato per le festività natalizie e dovrà poi essere concluso successivamente. In effetti, soprattutto la sera, il passaggio pedonale, non ancora attivo e quindi non utilizzabile, è poco visibile in quanto il semaforo è spento e deve ancora essere realizzata l'apposita segnaletica verticale e orizzontale.