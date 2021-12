Appartamento di via Mirandola in fiamme il giorno di Natale

CREMONA - Incendio in appartamento il giorno di Natale. Un pomeriggio all’insegna dell’emergenza, quello di ieri, in una palazzina che si trova al civico 4 di via Mirandola, a pochi metri da via Bergamo, nel tratto che precede il Cash and Carry uscendo dalla città. Intorno alle 16, per cause ancora da accertare, le fiamme si sono propagate in un appartamento che si trova al secondo piano dell’edificio. Nel momento in cui è scoppiato l’incendio, pare che nessuno si trovasse nella casa. Una volta scattato l’allarme, la centrale operativa dei Vigili del fuoco ha inviato sul posto la prima partenza. A quel punto un fumo denso e grigio fuoriusciva dall’appartamento. Non si è trattato di un intervento banale, per i pompieri. Per aver ragione delle fiamme, mettere in sicurezza l’appartamento e svolgere i rilievi necessari per far chiarezza sulle cause dell’incendio ci sono volute ore. C’è stata preoccupazione tra i vicini, non soltanto quelli che risiedono nella palazzina in cui trova l’appartamento in cui c’è stato l’incendio, ma anche tra coloro che risiedono nella vicina via Bergamo.