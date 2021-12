Vigili del fuoco, un anno di super lavoro: festa e orgoglio

CREMONA - Un anno all’insegna del superlavoro, il 2021, per i Vigili del fuoco di Cremona, che in occasione delle celebrazioni della patrona del Corpo, Santa Barbara, presentano un bilancio di assoluto rilievo.

L'ATTIVITA' DEL COMANDO DI CREMONA. Il Comando provinciale ha gestito nell’anno che sta per terminare oltre tremila interventi operativi, tremila emergenze che hanno visto gli uomini del comando di via Nazario Sauro e dei distaccamenti fare la loro parte davanti a situazioni a volte molto difficili. Stiamo parlando di poco meno di 600 incendi, 477 persone soccorse, 367 soccorsi in occasione di incidenti stradali, degli oltre cento interventi garantiti per far fronte ai danni provocati dall’acqua, le 185 fughe gas, le 34 attività messe in atto per la ricerca di persone scomparse o per far fronte al recupero animali (82), ai dissesti statici (166) e a tutta un’altra serie di interventi (oltre mille) diversamente catalogati.

Ma nei dati forniti nelle scorse ore dal comandante Antonio Pugliano, che guida il presidio di via Nazario Sauro dallo scorso maggio, c’è anche quell’attività corrente, quotidiana, nella quale si gioca una partita importante sul piano della prevenzione, del rispetto delle norme, della formazione e della vigilanza.

Anche qui i dati delineano un volume di lavoro di assoluto rilievo. Superano quota 400 gli addetti all’emergenza delle aziende del territorio formati grazie alle decine di corsi antincendio organizzati sul territorio.

I servizi di vigilanza garantiti in occasione di manifestazioni pubbliche (dagli stadi agli spettacoli pubblici ai teatri) sono stati ben 144, malgrado il rallentamento di questo tipo di attività imposto dalla pandemia.

Sul fronte della prevenzione, vanno segnalate le 206 le valutazioni progetto, la gestione delle 266 Segnalazioni certificazione inizio attività (Scia) e le 379 le attestazioni di rinnovo. Sul fronte della polizia giudiziaria sono stati aperti 36 fascicoli (una media di tre al mese), 16 dei quali hanno portato a una sanzione.