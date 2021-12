La casa trasformata in un presepio

POMPONESCO - Passione, dedizione, cura dei particolari e otto mesi di lavoro. Così Ruggero Fava realizza tutti gli anni il presepio nel giardino di casa sua. Una rappresentazione costruita interamente con il legno compensato e che, negli anni, è diventata una vera e propria attrazione per Pomponesco e non solo. «Tutta la casa diventa un presepio — racconta —, perché per me la nascita di Gesù rappresenta ancora un insieme di veri e profondi valori. Una vittoria del bene sul male, il trionfo della fede e della generosità sulla violenza e sulla malvagità. Nel mio presepio ci sono tre livelli di significato: l’uomo che rappresenta la gioia della vita, Erode che rappresenta la violenza, la prepotenza e il potere, Gesù che rappresenta l’amore e la salvezza».

Un’opera artigianale, in definitiva, che assume connotati artistici, grazie alle sapienti mani di Fava e ai valori universali che esprime.