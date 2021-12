Furto alla casa di Babbo Natale: portato via un pinguino

VALATE - Furto alla casa di Babbo Natale, allestita dal diciannovenne Daniele Cerri, grande appassionato del genere, nel giardino e nel retro della villetta a schiera dei nonni paterni, al piazzale Aldo Moro.

Ignoti, nella notte fra domenica e lunedì, si sono portati via un pinguino in polistirolo realizzato da Daniele stesso ed un Babbo Natale comprato invece in negozio. I ladri hanno anche tentato di prendersi un altro pinguino, sempre realizzato da Daniele, ma non ci sono riusciti così come non sono riusciti a rubare una lanterna perché, nonostante abbiano tagliato il filo di ferro con cui era legata, i fili delle luci al suo interno sono stati per loro un ostacolo.

MALVIVENTI IN AZIONE. Per mettere in atto il furto i malviventi sono entrati, scavalcando la recinzione, bassa, nel giardino dei vicini dei Cerri da dove poi hanno allungato le braccia verso gli oggetti da sottrarre nella casa di Babbo Natale. Non è il primo anno che Daniele trasforma l’esterno dell’abitazione dei nonni in un villaggio di Babbo Natale ma è la prima volta che la maxi-installazione del ragazzo è oggetto di un furto. Daniele non sporgerà denuncia ma, temendo in un ritorno dei malviventi, sistemerà una telecamera wi-fi per videosorvegliare la casa.