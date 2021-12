Treno vandalizzato, pendolari a piedi

CREMA - Ieri sera i vetri del regionale 10640 infranti da un atto vandalico, su quanto accaduto indaga la polizia ferroviaria, e la conseguente cancellazione del convoglio in partenza alle 19,41 sulla linea Cremona-Crema-Treviglio. Stamane la soppressione di altri tre regionali, in quanto Trenord non aveva materiale rotabile per sostituire il treno danneggiato.

Sono saltate in rapida successione la prima corsa del mattino da Treviglio per Crema e Cremona, prevista in partenza alle 6,07, quelle delle 7,41 da Cremona e quella delle 9,07 sempre dalla cittadina bergamasca.