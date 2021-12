Una casa per i senzatetto: prende forma il centro diurno

CREMA - Per ora si tratta di una sperimentazione, ma il nuovo servizio dedicato ai senzatetto, un centro diurno che funziona tre giorni la settimana dalle 16 alle 18, sta già prendendo piede. L’organizzazione è in capo alla Caritas e la sede si trova al piano terra del palazzo di via Civerchi che già – al primo livello – ospita il rifugio notturno San Martino, sempre per i senza fissa dimora, e sotto il refettorio dove gli homeless consumano il pranzo. «Abbiamo una decina di persone in media che frequentano il nuovo centro diurno – spiega il direttore della Caritas diocesana Claudio Dagheti –: questa iniziativa ci permette di aumentare la protezione che già abbiamo in atto per i senzatetto che possono così trascorrere una fetta importante della giornata in un luogo protetto dove vengono accolti e dove non devono avere paura. Abbiamo adibito a questo luogo l’ex sede dell’Azione cattolica. A seguire gli ospiti ci sono i volontari e due operatori della Caritas, della coop Bessimo e dell’associazione Papa Giovanni XXIII». I fondi arrivano dal finanziamento della Fondazione comunitaria della Provincia di Cremona. Un budget complessivo di 77.488 euro, dei quali 17 mila sono in cofinanziamento, quindi garantiti dalla Caritas stessa e da altri enti.