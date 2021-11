Crema, riapre il rifugio dei senzatetto: accolti in 18

CREMA - Una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. Il rifugio San Martino della Caritas, destinato ai senzatetto, ha ripreso l’attività dopo i sei mesi di stop durante la primavera e l’estate. Con i primi freddi novembrini, l’appartamento di via Civerchi, allargato l’anno scorso con un refettorio al piano terra dell’edificio, è tornato alla piena attività. Volontari Caritas operativi (tutti ovviamente muniti di Green pass) e procedure collaudate da anni di esperienza. E questo è il nono inverno. «Siamo ripartiti subito con un’affluenza costante di senzatetto. I posti letto sono 18 come in passato, con la possibilità di farsi una doccia e avere la colazione al mattino», conferma il direttore della Caritas Claudio Dagheti.

Non tutti gli ospiti sono nelle condizioni di esibire la certificazione verde, ma alcuni, grazie anche alla collaborazione delle parrocchie, nel corso dell’estate erano stati raggiunti dal servizio vaccinazione dell’Asst e avevano dunque aderito alla campagna. Come già lo scorso anno, è in vigore il protocollo Covid che prevede, oltre alla misurazione della temperatura all’ingresso e alla dotazione dei dispositivi di protezione, l’osservanza del distanziamento. Nel refettorio al piano terra del palazzo di via Civerchi vengono servite la colazione e un piatto caldo la sera. In realtà, il servizio di mensa serale non si è mai interrotto, neppure tra aprile e fine ottobre, garantendo un pasto a venti persone. Per accedere al rifugio — ricorda Dagheti — ci si può rivolgere al Centro di ascolto diocesano alla casa della Carità di viale Europa, o a quella d’Accoglienza di via Toffetti. Altro canale sono i Servizi sociali del territorio. Ci si può presentare direttamente in via Civerchi, all’apertura del dormitorio nella fascia dell’accoglienza, dalle 20 alle 22.