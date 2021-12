«Campionario di stupefacenti», arrestato giovane cremasco

CREMA - Continua l’attività di prevenzione dei reati posta in essere da qualche settimana dagli agenti del Commissariato di Crema - al servizio del dirigente Bruno Pagani - denominata “Natale Sicuro” al fine di contrastare i fenomeni criminosi più frequenti in vista dell’imminente periodo festivo che vede un rilevante afflusso in città di persone provenienti dalla provincia e di turisti.

SPACCIO DI DROGA. In tale ambito l’attenzione si è particolarmente concentrata al contrasto dello spaccio di droga destinata soprattutto ai giovani e ai clienti di locali della zona che particolarmente nei periodi festivi registra un rilevante aumento.

In questo contesto è stato tratto in arresto un giovane italiano di anni 21 residente a Crema per il reato di detenzione a fini di spaccio di stupefacenti.

Il ragazzo era controllato da diverso tempo in quanto sospettato di essere il punto di riferimento dello spaccio di droga in determinate aree della città.

L’operazione si è conclusa l’altro giorno con il controllo del giovane in via Indipendenza ed il rinvenimento di numerose dosi di cocaina e di ecstasy occultate nello zaino che aveva al seguito.

La successiva perquisizione dell’abitazione ha consentito inoltre di reperire e sequestrare un vero e proprio campionario di stupefacenti e precisamente:

1 etto di Marijuana,

2 etti e mezzo di Hashish,

15 grammi circa di Cocaina,

15 grammi circa di Ecstasy,

15 grammi circa di Wax.

Veniva inoltre rinvenuto materiale per il confezionamento delle dosi e denaro ammontante a circa 1000 euro in banconote di vario taglio.

Il giovane è stato tratto in arresto e condotto la mattina successiva innanzi al Giudice del Tribunale di Cremona per la convalida e il contestuale giudizio per direttissima; allo stesso è stata applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari.

STUPEFACENTE WAX. Per quanto riguarda lo stupefacente denominato Wax è da segnalare che ha fatto solo di recente la sua apparizione nella zona cremasca: è una droga prodotta dalla Cannabis, ha l’aspetto simile alla cera d’api ed un principio attivo fino a 10 volte superiore a quello della Marijuana. Per la sua purezza ha un costo che può arrivare sino a 50 euro al grammo.