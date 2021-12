Protezione civile, Signoroni: "Volontariato specializzato parte integrante della società"

CREMONA - Si è svolto presso l’aula magna del Seminario Vescovile l’incontro della Protezione civile della Provincia di Cremona, alla presenza di oltre 130 volontari, del presidente della Provincia di Cremona, Paolo Mirko Signoroni con la responsabile Elena Milanesi ed i funzionari e tecnici del settore ed in rappresentanza del Prefetto di Cremona, il vice prefetto vicario, coordinatore della Prefettura U. T. G., dott.ssa Roberta Verrusio Grippa Scafati, che ha espresso parole di ringraziamento ai volontari, parte integrante e fondamentale della nostra stessa società, che garantiscono un supporto costante ed attivo ai cittadini ed ai territori.

Il vice prefetto vicario Roberta Verrusio e il presidente Paolo Mirko Signoroni

PREMIATI GRUPPI E ASSOCIAZIONI. Nel corso dell’incontro, dove sono stati premiati i Gruppi ed Associazioni della Protezione civile, il presidente Signoroni ha illustrato il consuntivo ed anticipato qualche novità per il 2022, non prima di aver riportato il saluto del vescovo di Cremona, monsignor Antonio Napolioni, che ha voluto inviare un messaggio di ringraziamento ed augurale per il S. Natale: “Il mio saluto, l'incoraggiamento e il ringraziamento di tutta la Chiesa cremonese a queste persone che con abnegazione e nel silenzio operano generosamente in favore del bene comune”.

Signoroni ha, quindi, fatto il punto della situazione: “Il volontariato di Protezione Civile è il fondamento della nostra comunità e del Paese; è un volontariato specializzato, che ha dimostrato grande professionalità, abnegazione e solidarietà anche attraverso l’attività di supporto all’emergenza Covid-19, che è solo una delle tante attività della Protezione Civile; basti pensare agli interventi in relazione alle alluvioni ed attività di monitoraggio per le piene che si sono verificate, al supporto ai vigili dl fuoco in caso di dispersi piuttosto che ai terremoti. Sono solo alcuni dei tanti esempi, che si possono citare. Molto lavoro è stato fatto, molto lavoro è ancora da fare, ma sono convinto che con l’Ufficio della Provincia e con tutti voi, e con il supporto del CCV, i prossimi obiettivi saranno raggiunti e le nuove sfide pienamente superate”.

Ha continuato il presidente della Provincia: “I prossimi anni l’ufficio continuerà con il suo lavoro costante volto a tutte le competenze che sono state delegate alla Provincia; inoltre, nel 2022 sono previsti corsi di formazione base e specialistici, esercitazioni e prove di soccorso, la campagna Io Non Rischio e si continuerà con i piani di protezione civile provinciali. La legge regionale, inoltre, sulla protezione civile è stata approvata venerdì scorso e sarà l’occasione per migliorare sempre più la nostra risposta operativa a favore della sicurezza dei cittadini. Un grazie a tutti i volontari che, con abnegazione, sacrificano il loro tempo e il tempo delle loro famiglie per la comunità”.

Infine, lo scambio degli auguri ed i saluti del Rettore del seminario Vescovile, don Marco d’Agostino che ha evidenziato come gli altri siano un dono per noi e noi stessi rappresentiamo un dono per gli altri, in questo si colloca lo stesso spirito del Natale, fatto di persone vere, di realtà nella quale c’è Gesù, “innamorarsi della realtà, ognuno per la sua parte, riuscendo così a renderla sempre più bella, giorno dopo giorno”.