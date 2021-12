Riasfaltatura della rampa, martedì 21 ponte sul Po chiuso per 4 ore

CASALMAGGIORE - Domani (martedì 21 dicembre) ponte chiuso per alcune ore per lavori. Lo annuncia il sindaco Filippo Bongiovanni: “ANAS ci ha comunicato che domani, martedì 21, procederà alla riasfaltatura della rampa del ponte sul Po che collega la rotonda di Casalmaggiore - riferisce il sindaco -. Il lavoro comporta la chiusura del ponte per circa 4 ore. I lavori inizieranno alle 9 e continueranno fino alle 13. Ovviamente sono orari decisi per garantire il transito dei pendolari concentrati nella fascia oraria 6-9. Garantendo poi il rientro pomeridiano. Alternativa Viadana nella fascia oraria di chiusura”.