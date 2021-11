Casalmaggiore, dal ministro Giovannini rassicurazioni sul nuovo ponte sul Po

CASALMAGGIORE - Dal ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili Enrico Giovannini giungono rassicurazioni rispetto al futuro nuovo ponte sul Po di Casalmaggiore-Colorno. Lo si evince dalla risposta che l’esponente del Governo ha dato a una interrogazione presentata dal parlamentare del Partito Democratico Luciano Pizzetti. Il ministro ha fatto presente, in particolare, che “nei prossimi anni l'Italia impegnerà ingenti risorse per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture, in un'ottica di prevenzione dei rischi, considerato il prevedibile impatto dei cambiamenti climatici e la vetustà di alcune opere” e ha precisato che nel disegno di legge di bilancio 2022 sono previste risorse specifiche anche per la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza.