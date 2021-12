Investe pedone e scappa, pirata della strada identificato e denunciato

ACQUANEGRA SUL CHIESE - Lo scorso 18 dicembre, i carabinieri erano intervenuti nei pressi di un locale del centro cittadino dove, da una prima ricostruzione, veniva accertato che un’auto aveva poco prima investito una 19enne del paese, la quale aveva riportato ferite fortunatamente giudicate guaribili in pochi giorni. Il conducente dell’auto, che dopo l’investimento aveva impattato anche contro un’altra autovettura parcheggiata poco distante, si era dato alla fuga senza prestare soccorso alla vittima. Dopo aver effettuato i primi rilievi ed accertamenti di rito, i militari si adoperavano subito per ricercare il pirata della strada, acquisendo le immagini del sistema di videosorveglianza Comunale presente nella zona.

I SEGNI SULLA CARROZZERIA

Nella mattinata seguente, dopo aver individuato l’autovettura, i carabinieri effettuavano i dovuti accertamenti presso l’abitazione del proprietario dell’auto notando che la stessa presentava dei segni evidenti sulla carrozzeria compatibili con la dinamica dell’investimento. Il 20enne è stato così denunciato per i reati di omissione di soccorso a seguito di incidente stradale e lesioni colpose; al giovane è stata inoltre ritirata la patente e trasmessa alla Prefettura di Mantova per la successiva sospensione che in questi casi può avere durata fino a 5 anni.