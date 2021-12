Carolina prima vaccinata under 12: "Sono contenta"

CREMONA - Carolina Monfredini è la prima vaccinata under 12 all'hub di CremonaFiere, che è tornato a spalancare i propri cancelli questa mattina per imprimere l'accelerazione decisiva alla campagna vaccinale. “Mi sento bene e sono contenta - ha detto Carolina, 11 anni -. Mia mamma lavora in ospedale e da due anni sento quanto sia importante combattere il virus con la vaccinazione. Spero di avere migliorato un po’ la situazione è di avere contribuito a fare la differenza”.

Chiuso l’hub vaccinale Sapiens, il polo di CremonaFiere ha ripreso l'attività a mezzogiorno. A 24 ore di distanza, con un solo giorno di pausa, l'operazione vaccinazioni a Cremona è già ricominciata. E con maggiore vigore: non solo la somministrazione della profilassi di base (prima e seconda dose) e dei booster, ma, appunto, anche la vaccinazione dei bambini dai 5 agli 11 anni. Con il sorriso di Carolina in copertina.