A terra in via Cimitero: si teme investimento

CREMONA - Un primo pomeriggio all’insegna dell’emergenza, con il timore di dover gestire l’ennesimo, tragico incidente sulle strade della città, quello vissuto in via Cimitero.

Pochi minuti dopo le 14 un automobilista in transito ha notato la presenza, a bordo strada, di un uomo disteso a terra, immobile. Il pensiero è subito andato a un investimento e sotto questa luce è scattata la richiesta di intervento alla centrale operativa del 118. L’uscita di ambulanza e automedica è avvenuta in codice rosso, in piena emergenza.

Sul posto anche gli uomini della Polizia locale e i carabinieri. I soccorritori hanno notato subito che non era presente alcuna auto investitrice mentre i primi soccorsi al giovane immobile a bordo strada hanno palesato che non era ferito bensì addormentato, non si sa bene se a causa di qualche patologia o per aver esagerato con alcol o qualcos’altro. A quel punto hanno preso in mano la situazione i carabinieri, che hanno sentito il giovane, un 27enne, per far piena luce sull’accaduto. L’ambulanza è ripartita senza nessuno a bordo.