Santo Canale eletto nella Consulta ANCI Giovani Lombardia

CREMONA - Ieri a Milano sono stati eletti i nuovi componenti della Consulta Giovani ANCI Lombardia. Con la lista dal nome molto ambizioso, Next Generation Anci, sono stati eletti gli Amministratori della nuova Consulta Anci Giovani Lombardia: un gruppo vasto, rappresentativo di tutte le province lombarde, che ha confermato alla sua guida la coordinatrice Valentina Ceruti, vicesindaco di Villa d’Almè. In rappresentanza della provincia di Cremona, invece, è stato eletto il consigliere dem Santo Canale, già appartenente al Dipartimento Europa – Cooperazione internazionale.

“Il nome della nostra lista, molto ambizioso - spiega Canale -, è stato scelto di proposito: il Next Generation Eu è infatti il fondo per la ripresa istituito al fine di sostenere gli Stati membri colpiti dalla pandemia di COVID-19 e rappresenta un’opportunità per costruire il paese della prossima generazione, quella dei giovani. E noi questa opportunità non vogliamo perderla. Il 2022 sarà l’anno europeo dei giovani e la Consulta concentrerà la maggior parte delle sue energie su questa tematica”.

“Un’esperienza che, sono certo, sarà molto positiva – continua Canale –. Il gruppo è entusiasta e ha molta voglia di fare, vogliamo essere coinvolti nei processi decisionali ed essere riconosciuti come soggetti attivi nella definizione e formulazione delle politiche formative, educazionali, occupazionali e ambientali. Come giovani amministratori possiamo dare un importante contributo alle amministrazioni, soprattutto in virtù del rapido cambio di competenze tra generazioni che rende il nostro lavoro fondamentale.”