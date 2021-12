Prima linea Sapiens: «Servita la comunità. Ne siamo orgogliosi»

CREMONA -Con le ultime somministrazioni in programma quest’oggi, salirà a 46.461 il numero di inoculazioni effettuate a partire dal 14 settembre all’hub vaccinale allestito presso l’azienda Sapiens di Costa Sant’Abramo, colosso fra le agenzie per il lavoro. Un servizio importantissimo per migliaia di cittadini cremonesi, dunque, riconosciuto da Asst e fortemente voluto dalla società guidata da Katja Acquaroli. Che si era subito candidata una volta saputo che la Fiera non sarebbe più stata a disposizione.

LA SAPIENS DI CASTELVERDE. La sede Sapiens di Castelverde era stata inaugurata proprio il 20 febbraio 2020, una data che praticamente coincide con l’inizio della pandemia. E quindi buona parte degli spazi inizialmente destinati alla formazione in presenza, non sono praticamente mai stati utilizzati prima della campagna vaccinale in loco.

«Siamo contenti di avere contribuito – dice proprio la presidente di Sapiens Acquaroli – e siamo anche un po’ dispiaciuti per la chiusura dell’hub, ma allo stesso tempo comprendiamo perfettamente che l’esigenza del momento, legata all’andamento della pandemia, sia quella di avere a disposizione spazi più ampi per incrementare il numero di vaccinazioni giornaliere. Circa il futuro, al netto di nuove iniziative, se fosse necessario penso che saremmo pronti a rimettere a disposizione i locali. Asst ci ha fatto sapere che anche i lavori di sistemazione di cui ci siamo occupati sono stati molto apprezzati e non può che farci piacere. Gli spazi tutto sommato andavano già bene così com’erano e non ci erano stati richiesti particolari interventi – ricorda Acquaroli –, ma prima del 14 settembre abbiamo comunque voluto ritinteggiare e mettere una pavimentazione per rendere l’ambiente più accogliente per le persone che sarebbero entrate, soprattutto nell’area magazzini».

Ora gli spazi torneranno nella disponibilità aziendale, in attesa del ritorno dell’attività di formazione in presenza, che Sapiens auspica di ripristinare in pieno al più presto. Non è la prima volta che l’azienda si rende protagonista di grandi gesti di solidarietà. Lo aveva fatto ad esempio in occasione del terremoto ad Amatrice, quando vennero donati un caravan e una casetta mobile in supporto ad alcune famiglie di sfollati, e lo fa attraverso iniziative di sostegno ai minori in collaborazione con associazioni.