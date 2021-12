L'hub di CremonaFiere riapre domenica: ogni giorno 1.200 vaccinazioni

CREMONA - Da domenica 19 dicembre, alle ore 12, la campagna vaccinale di massa torna nel Padiglione 1 di CremonaFiere, in piazza Zelioli Lanzini. Venerdì 17 dicembre sarà l’ultimo giorno di attività per il Centro vaccinale Sapiens di Castelverde. Tutte le prenotazioni già effettuate dal 19 dicembre 2021 in poi sono confermate, data e orario restano gli stessi, cambia solo la sede.

"AVANTI TUTTA"

“La scelta di tornare a Cremona Fiere è dettata esclusivamente dalle attuali esigenze della campagna vaccinale anti Covid-19 che prevede la somministrazione di massa della terza dose e la vaccinazione dei bambini dai 5 anni – precisa Rosario Canino, Direttore Sanitario ASST di Cremona -. Ci dispiace lasciare Sapiens, si è rivelata una sede accogliente grazie all’impegno della Dirigenza che ha saputo creare, a tempo di record, condizioni ottimali con grande disponibilità e generosità”.

INCREMENTO DELLE VACCINAZIONI GIORNALIERE

“Gli ampi spazi del padiglione uno della Fiera di Cremona, d’altro canto consentono una maggior flessibilità organizzativa – aggiunge Canino -. Manterremo attive nove linee vaccinali e potenzieremo la capacità giornaliera che passa da 750 a 1200 persone vaccinate. Questo cambio sede per noi è una specie di ritorno a casa. Siamo felici di riprendere una collaborazione più che collaudata con la Fiera di Cremona".

TOCCA ALLA FASCIA 5-11 ANNI

Il cambio sede coincide anche con l’inizio della vaccinazione dei più piccoli, dai 5 anni in poi. Un'occasione importante per accelerare ulteriormente la lotta al Covid-19: da pediatra invito i genitori a prenotare al più presto la vaccinazione per i loro figli. Alla fascia di età 5-11 anni abbiamo pensato di riservare le giornate di sabato e domenica per un totale di 1.400 posti disponibili per ciascun weekend. In meno di ventiquattro ore, per domenica prossima, abbiamo raccolto più di quattrocento adesioni, un dato buono che spero indichi una tendenza in costante crescita”.

"SERVONO MEDICI"

Canino, inoltre, coglia l’occasione per rinnovare l’appello già lanciato nei giorni scorsi: "Abbiamo bisogno di aiuto, servono medici”, dice il Direttore Sanitario. La campagna vaccinale ha bisogno della disponibilità di tutti per poter viaggiare a pieno regime.



PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

L'Asst di Cremona ricorda che per fare il vaccino serve prenotarsi. Le prenotazioni devono essere effettuate attraverso il portale https://prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it/