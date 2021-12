Uniti per Cremona e Siamo noi, parete modulare donata al Pronto soccorso

CREMONA - Le associazioni Uniti per la Provincia di Cremona e Siamo Noi di nuovo insieme per l’ospedale cittadino. E' stata infatti presentata questa mattina la nuova donazione destinata al Pronto Soccorso di Cremona diretto da Francesca Co’. Si tratta di una parete, modulare e mobile, caratterizzata da sei pannelli trasparenti in plexiglass. La parete svolge una funzione importante: serve a separare l’area di attesa dedicata agli utenti già valutati al triage con tampone e risultati covid-19 negativi, dagli utenti che devono essere ancora valutati.

La consegna della parete modulare mobile al Pronto soccorso

Alla presentazione sono intervenuti per l’ASST Cremona Giuseppe Rossi (Direttore Generale), Federica Pezzetti (Direttore Medico vicario Cremona), Enrico Storti (Direttore di Dipartimento DEA), Lia a Beccara (Responsabile del Pronto Soccorso di Cremona), Rosario Oddo (Coordinatore Medicina d’Urgenza). A consegnare il dono Claudio Bodini (Presidente di Siamo Noi Onlus) e Giovanni Bozzini (Segretario generale Uniti per la Provincia di Cremona).

Giovanni Bozzini e Giuseppe Rossi

«Questa donazione, complementare alla riorganizzazione che negli ultimi anni ha interessato il Pronto Soccorso di Cremona, offre un contributo importante per la gestione degli spazi destinati agli utenti e conferma la proficua collaborazione con il mondo del volontariato», ha dichiarato Giuseppe Rossi, Direttore Generale ASST di Cremona. «Siamo profondamente grati a Siamo Noi e a Uniti per la Provincia di Cremona che dimostrano ancora una volta il loro impegno nel sostenere gli operatori sanitari e i cittadini».