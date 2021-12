Alla scuola di Cavatigozzi solo 5 iscritti: la prima è a rischio

CREMONA - I bambini di Cavatigozzi che l’anno prossimo andranno alla primaria sono in tutto cinque e, se non se ne aggiungeranno altri, la classe prima non si farà. Il numero minimo di alunni per creare una classe è di 14. Corsi e ricorsi di scuole a rischio ridimensionamento. Così ieri le maestre hanno organizzato un open day per raccontare la loro scuole, chiamando a raccolta i genitori dei bimbi che già frequentano l’Abbadia, plesso che fa parte del comprensivo Cremona 5. Susanna Pagliari non ha dubbi: «La ricchezza di questa scuola sta nella relazione tra maestra e alunno, nel numero ridotto di bambini per classe e nella possibilità di seguire in maniera particolare i bambini con problemi di apprendimento». L’assessore all’Istruzione Maura Ruggeri ha voluto sottolineare: «Quest’anno i bambini di Cava sono cinque, ma l’attuale classe di mezzani dell’infanzia è composta da 17 iscritti e così quella dei piccoli. Gli indici demografici indicano il 2015 come un anno di forte calo delle nascite. In periodi come questi di emergenza sanitaria la possibilità di avere una scuola primaria con classi non numerose è una risorsa non solo per la didattica e l'apprendimento, ma anche per la sicurezza sanitaria».