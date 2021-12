Impatto auto-cinghiali, medico salvato dalla bassa velocità e dall’air bag

MOTTA BALUFFI - Un branco di cinghiali gli attraversa la strada e con l’auto ne investe quattro. Protagonista, suo malgrado, della disavventura, il dottor Graziano Sassarini, medico di base originario di Martignana di Po e residente a Motta Baluffi. “È accaduto giovedì alle 20,30 circa - racconta - . Stavo tornando a casa dopo il lavoro e con la Renault Clio di mia mamma percorrevo la strada che da Torricella va verso Motta (la provinciale Bassa di Casalmaggiore). A circa 800 metri da casa mi ha improvvisamente attraversato la strada un branco di 14-15 cinghiali e non ho potuto evitare l’impatto. Per fortuna stavo andando piano, come sempre, e sono riuscito a tenere l’auto all’interno della carreggiata”.

RISCHI ELEVATI

Successivamente il medico ha saputo che del gruppo di ungulati ne sono morti quattro da cinquanta chili. “Io mi sono salvato grazie all’air-bag, anche se credo di avere delle costole incrinate”. Il dottor Sassarini sottolinea l’esigenza di intervenire perché i rischi sono elevati. “Invito tutti a prestare la massima attenzione in quella zona e penso in particolare ai ragazzi giovani”. Tempo fa una giovane di San Daniele Po ha perso la vita in quella zona in seguito all’impatto con un cinghiale.