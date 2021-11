Cinghiali a bordo strada, cresce la preoccupazione tra i residenti

RIPALTA CREMASCA - Due esemplari adulti di cingiale sono stati avvistati ieri sera nelle campagne alle porte di Ripalta Cremasca. La segnalazione è stata inoltrata anche alla Polizia provinciale. Animali di questo tipo, pur non essendo tipici della zona, già in passato hanno causato incidenti stradali, attraversando improvvisamente la carreggiata. Per questo cresce la preoccupazione tra i residenti.