Cortocircuito, a fuoco furgoncino della Leoncelli: mezzo da demolire

VESCOVATO - Furgoncino in fiamme della Leoncelli nella tarda serata di sabato. Secondo quanto emerso negli attimi immediatamente successivi al rogo, sembrerebbe che all’origine dell’incendio ci sia un cortocircuito. I fatti si sono verificati verso le 23. Sono stati alcuni residenti che abitano nelle palazzine adiacenti alla sede della Leoncelli a lanciare l’allarme. Hanno visto fiamme e fumo e hanno chiamato i vigili del fuoco di Cremona. I pompieri sono arrivati con un’autopompa e hanno domato l’incendio. Sul posto oltre ai dirigenti della società sportiva, sono giunti anche i carabinieri della stazione di Robecco d’Oglio. Il loro intervento è stato richiesto per escludere l’ipotesi di un atto doloso. Secondo le verifiche effettuate dagli inquirenti non sono stati riscontrati né atti vandalici né cause imputabili ad un gesto compiuto da persone. Il mezzo era parcheggiato all’interno della proprietà della società sportiva vescovatina, al riparo dalle intemperie. Fortunatamente non sono stati verificati danni alle strutture ma solo al mezzo. Nella giornata di lunedì il furgoncino verrà rimosso e portato con il carro attrezzi in demolizione.