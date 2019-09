Rogo nel cortile di una casa, in fumo vecchi materiali

CASTELVERDE (4 settembre 2019) - Giornata di super lavoro quella di oggi per i vigili del fuoco. I pompieri, infatti, oltre che nelle campagne del Casalasco, sono intervenuti nel tardo pomeriggio anche nel cortile di una casa disabitata che si affaccia lungo la via Bergamo, dopo l’incrocio che conduce a Livrasco. In fiamme vecchi materiali e masserizie accatastati alla rinfusa nell’area interna in un cortile dove si trova anche un vecchio e fatiscente edificio abbandonato. L’allarme è scattato verso le 18, è stato lo stesso affittuario ad accorgersi delle fiamme. Cause al vaglio.

Sempre oggi, a Vescovato, lungo la via Mantova, i vigili del fuoco hanno domato le fiamme che si sono sprigionate da un mezzo agricolo che ha preso fuoco mentre stava irrigando un campo. A Costa Sant'Abramo, attimi di paura per un principio di incendio ad un quadro elettrico di una azienda. Rogo contenuto sempre dai pompieri di Cremona.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI E FOTO