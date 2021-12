Piano alienazioni: in vendita ex ortofrutticolo, terreno e caserma

CREMA - L’ex mercato ortofrutticolo, l’attigua caserma dei vigili del fuoco di via Macello, ovviamente quando il distaccamento verrà trasferito nella nuova sede da realizzare il prossimo anno, ma anche un terreno adiacente di 3.600 metri quadrati. Valore complessivo: tre milioni e 30 mila euro, da utilizzare per finanziare gli investimenti in opere pubbliche. Il Comune mette in vendita i «gioielli», inserendoli nel piano delle alienazioni, parte del bilancio previsionale. L’ex mercato ha un valore, stimato dall’ufficio tecnico erariale, in un milione e 82 mila euro. E ospita ancora alcune attività commerciali del settore ortofrutta. La superficie è di 5.500 metri quadrati e nel Piano di governo del territorio l’indicazione è «mix-funzionale». Ciò significa che è previsto un ampio ventaglio di destinazioni, che escludono però le grandi strutture di vendita. Non ci sarà dunque spazio per un centro commerciale. Potrebbero sorgere negozi di vicinato e uffici.

La caserma dei vigili del fuoco di Crema

Il terreno attiguo e l’ex caserma valgono invece un milione di euro l’uno. Nel primo caso, in base alla classificazione contenuta nel Pgt, potrebbero essere realizzati appartamenti. Nel secondo anche negozi. Il distaccamento dei vigili del fuoco verrà spostato in via Macallè. I soldi ci sono: 1,8 milioni di euro stanziati dal ministero dell’Interno e il progetto definitivo è stato redatto dalla Società cremasca reti e patrimonio, ma il dipartimento nazionale dei vigili del fuoco ha chiesto un miglioramento dell’accesso viabilistico, compreso un semaforo: il tutto per una maggiore sicurezza dell’area, a due passi dall’ospedale Maggiore e comando di Compagnia dei carabinieri. «Serve anche un potenziamento della rete idrica — precisa l’assessore all’Urbanistica Cinzia Fontana —: si tratta di interventi che vanno aggiunti al progetto». E giusto oggi alle 16 approdano in consiglio comunale le modifiche al progetto richieste da Roma. La convenzione con Scrp verranno stanziate altre risorse per la ridefinizione del progetto esecutivo, con un’ulteriore spesa di 400 mila euro. Nel consiglio si voterà questa convenzione». Inevitabile lo slittamento dell’inizio dei lavori. Si andrà a metà all’anno prossimo.