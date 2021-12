Scambia le etichette sui prodotti e va alla cassa: beccato 41enne

CREMONA - Ha preso dai banchi vendita del supermercato Esselunga tre prodotti elettronici del valore complessivo di 230 euro, ma per pagare una cifra decisamente inferiore ha pensato di applicare sulle confezioni le etichette di mele, cipolle e ananas per un valore complessivo di poco superiore ai 4 euro. Giunto in cassa, però, lo stratagemma è stato sin troppo presto smascherato. L'uomo, un cittadino straniero di 41 anni, residente in provincia di Piacenza e pregiudicato, è stato denunciato per tentato furto aggravato dai carabinieri, intervenuti su richiesta degli addetti alla sorveglianza del punto vendita. La refurtiva è stata interamente recuperata e restituita all’esercizio commerciale.