Cremona: al Maggiore 39 pazienti Covid, 8 in terapia intensiva

CREMONA - «Seguiamo costantemente l’andamento del contagio e attenzioniamo la situazione pronti a rimodulare l’accoglienza ospedaliera in base alle necessita e ai bisogni reali espressi dalla Regione»: Rosario Canino, direttore sanitario dell’Asst di Cremona, aggiorna sulla situazione attuale all’ospedale Maggiore, senza allarmismi ma con la consapevolezza che nasce dall’esperienza maturata soprattutto negli ultimi due anni di pandemia. «Si naviga a vista, giorno per giorno, pronti ad intervenire dove serve e senza individualismi. La pandemia ci ha reso sistema con la Regione e ci muoviamo sempre in concerto con le esigenze dell’intera Lombardia — continua Canino —. Di giorno in giorno il quadro cambia, muta in modo costante e quindi giornalmente prendiamo decisioni». Negli ultimi dieci giorni i pazienti Covid ricoverati sono cresciuti costantemente. Ora sono 39, divisi tra il reparto di Malattie Infettive, Pneumologia e Terapia intensiva. Quelli che hanno dovuto ricorrere alle cure intensive sono 8. «A noi restano 5 posti di cura intensiva da dedicare ai malati non Covid e 4 all’ospedale Oglio Po di Casalmaggiore, che al momento resta Covid Free. Se la situazione dovesse peggiorare ulteriormente, vedremo come muoverci per riorganizzare i posti letto».