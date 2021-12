Natale a Crema, l'inaugurazione è uno show luminoso

CREMA - Uno show di musica e luci per accendere il Natale Made in Crema. Almeno mille persone si sono radunate in piazza Duomo per lo spettacolo organizzato dal Comune per aprire le festività e inaugurare le luminarie: 70 mila euro investiti in addobbi, un albero alto 13,5 metri – si tratta di un abete del Caucaso del peso di 18 quintali – piazzato nel centro di piazza Duomo, 160 mila luci, di cui 12 mila sulla conifera. E ancora la maxi stella di Natale davanti al palazzo comunale, abbinata alla cascata di led sulla torre pretoria. In piazza Garibaldi ci sono invece due strutture tridimensionali: un maxi orso alto otto metri carico di luci e una quercia, anch’essa splendente. Grande entusiasmo per il concerto del Sunshine Gospel Choir.