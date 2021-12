Furgone in fiamme lungo la Sp2, nessun ferito

VAILATE - Furgone in fiamme, stamattina, lungo la Sp2, in territorio di Vailate. Attorno alle 11 il conducente di un Iveco Daily che trasportava un carico di birre ha accostato all'altezza dell'incrocio per Torlino Vimercati essendosi accorto di un'anomalia.

Il veicolo stava prendendo fuoco nella zona della ruota posteriore destra. Sul posto sono intervenuti il sindaco Paolo Palladini, la Polizia locale di Vailate e gli uomini del Soccorso Stradale Scaramuzza che hanno tentato con i loro estintori, di spegnere il fuoco. Anche un camionista di passaggio si è fermato per dare una mano ma solo l'intervento dei vigili del fuoco di Treviglio ha spento l'incendio. Il Soccorso Stradale Scaramuzza ha rimosso l'Iveco. Illeso l'autista. Traffico rallentato sulla SP per un paio d'ore.

L'intervento dei Vigili del fuoco sulla Sp2 di Vailate