Eccezionale avvistamento, due lupi immortalati vicino alle abitazioni

SAN BASSANO - Da giorni, anzi da settimane, vengono segnalati in un'ampia area che va da Pizzighettone a Castelleone. Ora c'è anche una foto che lo testimonia: i lupi (almeno due esemplari) sono stati immortalati a cento metri dalle abitazioni di San Bassano, vicino al cimitero. Nella stessa zona nei giorni scorsi si sono verificate intrusioni e uccisioni sospette in allevamenti e nei pollai. Il sindaco Giuseppe Papa sta organizzando un incontro con un esperto in modo da aiutare agricoltori, allevatori e cittadini a convivere con i lupi, tutelando anche i propri animali.