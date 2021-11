Asola, lunedì 6 dicembre riapre il reparto di Pediatria

ASOLA - Il Comitato pro ospedale di Asola segnala che l'Asst Poma prevede di riaprire il reparto di Pediatria lunedì 6 dicembre. Non verrà organizzata alcuna cerimonia di inaugurazione per evitare assembramenti in questo periodo di ripresa dei contagi. Mara Azzi, direttore generale dell'Asst di Mantova, sarà presente insieme a Chiara Bottura, primario di Pediatria. La cerimonia ufficiale sarà organizzata non appena la curva dei contagi calerà. Nelle scorse settimane erano ripartiti gli interventi di manutenzione degli impianti dell'ex ginecologia e la riqualificazione degli ambienti dell’ala di edificio da dedicare alla degenza della Medicina Generale e le attività per riportare in funzione i servizi dell'ospedale di Asola.

L'AREA GRIGIA

Nell'ultimo anno e messo il reparto di Pediatria è stato utilizzato per ospitare i pazienti Covid nella cosiddetta area grigia. Il reparto è stato rimesso a nuovo e riarredato con i lettini donati dall'Associazione delle Piccole e Medie Industrie di Mantova per accogliere i piccoli pazienti del territorio e ospiterà anche il polo vaccinale.