Schianto tra due auto, quattro persone ferite: non sono gravi

FORMIGARA - Schianto fra due auto a Formigara, all'incrocio tra via Dosso Santa Cristina e la provinciale per Pizzighettone. In seguito all'impatto, una delle vetture è volata all'interno di un fosso. Quattro le persone ferite, fortunatamente non in modo grave. Sul posto due ambulanze, due auto mediche del 118, i vigili del fuoco di Cremona e la polizia stradale di Crema.