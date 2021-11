Cremona, schianto e auto capottata a porta Milano

CREMONA - La collisione, poi il capottamento. Dall'abitacolo dell'auto ribaltata escono, praticamente illesi, un uomo e tre ragazzi. Sono passate da poco le 21 quando porta Milano diventa scenario di un incidente spaventoso ma, fortunatamente, con conseguenze solo lievi per le persone coinvolte.

Una Ford nera con due donne a bordo - entrambe dipendenti della Rsa di Castelverde - si scontra improvvisamente con una Polo bianca in arrivo da via Dante. L'urto non è particolarmente violento, ma sufficiente a far impennare la citycar Volkswagen. Dopo un lungo istante di paura, i quattro occupanti si ritrovano sottosopra. Riescono a liberarsi. E si scambiano sguardi misti di ansia e di sollievo. Sul posto intervengono i vigili del fuoco e i carabinieri, oltre ad un'ambulanza della Cremona Soccorso. I sanitari effettuano tutte le verifiche del caso a scopo precauzionale. Pericolo scampato.