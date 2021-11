Lingua di animale appesa a un albero, inquietante ritrovamento in via Lamme

CASTELLEONE - La lingua, verosimilmente, di un bovino appesa ai rami di un albero e trafitta da almeno una decina di spilli. E' l'immagine, inquietante, apparsa stamattina all'interno dell'area verde all'angolo tra via Lamme e via Pretura, a Castelleone. Ai piedi del tronco, nascosto nell'erba, qualcuno ha posizionato anche un bicchiere con all'interno un cerino. Rito voodoo, intimidazione o goliardica messa in scena? I carabinieri, eseguito un primo sopralluogo, hanno avviato degli accertamenti, senza tralasciare alcuna pista. Comprensibile lo sconcerto dei residenti, turbati da una scena che mai si sarebbero immaginati di ritrovarsi sotto casa.