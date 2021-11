Il canottaggio della Baldesio e l'atleta Perugino tra le eccellenze cremonesi

CREMONA - Questa mattina due operatori della casa di produzione Coral Climb hanno girato alcune immagini presso la Canottieri Baldesio da inserire in una puntata dedicata alle eccellenze cremonesi. Tra queste sarà riservato uno spazio anche all’attività del Canottaggio, molto praticata sulle rive del Po, ed è stata scelta come location la centenaria società di via Del Porto che ha una ricca tradizione del remo. Come protagonista è stata scelta l’atleta Maria Sole Perugino fresca vincitrice del titolo Europeo sul quattro di coppia Under 23 pesi leggeri e i suoi compagni di squadra. Per la società era presente Giancarlo Romagnoli consigliere del canottaggio e tecnico federale. La produzione non si è fermata solamente al canottaggio. Tra le eccellenze che non potevano mancare, in un ritratto della città di Cremona, anche la liuteria e la produzione del miele per la quale sono state registrate immagini anche a Pescarolo.