Stop alla violenza contro le donne, la Regione si tinge di arancione

MILANO - Da stasera e fino a domenica, il Belvedere del 39° piano di Palazzo Lombardia e il Belvedere 'Jannacci', 31° piano di Palazzo Pirelli, in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, saranno illuminati di arancione.

DOMANI. Martedì 23 novembre, nel corso della seduta di Consiglio regionale (che è convocata per le ore 10), l'assessore alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità, Alessandra Locatelli, interverrà per illustrare le politiche di Regione Lombardia per la prevenzione e il contrasto alla violenza di genere, in vista del prossimo 25 novembre, Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne.

Nel corso della seduta, per esprimere vicinanza e solidarietà a tutte le donne maltrattate, i consiglieri regionali indosseranno una maglietta che richiamerà la campagna internazionale 'Orange the World' di attivismo contro la violenza sulle donne e le tante iniziative concrete portate avanti negli anni con la campagna #Nonseidasola di Regione Lombardia.