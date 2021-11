Eugenio Zanoncelli condannato all'ergastolo

CREMONA - Eugenio Zanoncelli è stato condannato all'ergastolo. La sentenza nei confronti dell'operaio è arrivata alle 13.40: il 57enne è stato giudicato colpevole dell'omicidio volontario della moglie Morena Designati, 49 anni, gravemente malata di sclerosi multipla, colpita al volto la sera del 24 giugno 2020 nella villetta in via De Nicola, a Palazzo Pignano. Dunque la Corte presieduta da Anna di Martino ha accolto la richiesta del pm Milda Milli; l’avvocato Maria Laura Quaini, difensore di Zanoncelli, aveva invece chiesto di riqualificare il fatto in omicidio preterintenzionale.