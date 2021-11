«Green Friday Fielmann»: gioca in negozio dal 26 al 28

CREMONA - Fielmann, sinonimo di occhiali di design a prezzi contenuti, trasforma il Black Friday nel Green Friday coglie l’occasione e invita i clienti in corso Campi per usufruire di una piccola sorpresa pensata in chiave sostenibile.

QUANDO. Dal 26 al 28 novembre, Fielmann ospita nello store un'illustrazione a tema green, dell’artista Valeria Crociata, con un codice QR nascosto. I clienti che riusciranno a trovare il codice verranno reindirizzati ad una landing page dedicata che permetterà di accedere ad uno sconto speciale e di ricevere in regalo un albero, grazie ad un’importante partnership con Treedom.

Da Fielmann il Green Friday diventa così l'occasione per prendersi cura dei propri occhi e sperimentare stili innovativi, creando un connubio fra benessere visivo e responsabilità sociale.

IL COUNTRY MANAGER. «Con il Green Friday Fiemann vuole dare un messaggio positivo di impegno nei confronti della società in cui opera e ringraziare gli italiani che hanno dato fiducia all’azienda» afferma Ivo Andreatta, Country Manager di Fielmann Italia. «Solo nel 2021, infatti, abbiamo inaugurato 6 store ed entro la fine dell’anno prevediamo di aprirne altri 5, per un totale di 11 nuove città. Rappresenta in assoluto il numero più alto dall’inizio dell’espansione italiana. Questo successo lo vogliamo dedicare ai clienti che hanno creduto nei nostri valori e nella nostra filosofia».

LA FILOSOFIA DEL BRAND. L'iniziativa rispecchia a pieno la filosofia del brand che da sempre si impegna nel perseguire il benessere dei propri clienti ma anche del pianeta in cui viviamo. Come azienda di famiglia, Fielmann è attenta ai bisogni dei suoi clienti e pensa in generazioni. Questo concetto si traduce in una vera e propria filosofia che si applica a tutte le funzioni dell’azienda e ai suoi fornitori. Lo scopo è di produrre valore per la comunità, l’azienda stessa e i suoi dipendenti.

L'OBIETTIVO DELL'INIZIATIVA. Con questo progetto Fielmann ha l’obiettivo di piantare fra i 1.000 e i 2.000 alberi. Le nuove piantumazioni andranno ad aggiungersi agli oltre 500 alberi già piantati in collaborazione con Treedom e che hanno dato inizio alla Foresta Fielmann. Dal 2020 Fielmann Italia, infatti, regala un albero a ciascuno dei propri collaboratori in occasione del loro compleanno.

Il Green Friday di Fielmann rappresenta l'occasione di fermarsi a riflettere sul proprio stile di vita e domandarsi come poter contribuire alla salvaguardia dell’ecosistema in cui viviamo, a partire da semplici gesti quotidiani.

IMPEGNO SOCIALE. Questi progetti vanno ad aggiungersi all’impegno sociale che Fielmann sostiene da anni nell’attività di salvaguardia della natura, di tutela dell’ambiente e delle comunità locali. Dal 1984 ogni anno, infatti, Fielmann pianta un albero per ciascun collaboratore, finora sono oltre 1,6 milioni.

Nel 2020, nonostante la crisi dovuta alla pandemia, sono state piantate più di 30.000 alberi e cespugli in Germania, Austria, Svizzera e Italia. In quest’ottica, sempre nel 2020, è stato anche lanciato il progetto “pianta un albero”, un’iniziativa che consente agli abitanti di fornire suggerimenti all’azienda su dove piantare un albero nella propria città, semplicemente scrivendo a piantaunalbero@fielmann.com. Un invito ai cittadini a sostenere politiche green ed ecosostenibili che possono contribuire a fare la differenza ed avere un futuro migliore.