Il dono, ecco il nuovo parco

CREMONA (5 ottobre 2019) - L’istituto comprensivo Cremona Quattro ha un nuovo parco attrezzato nella sede di via Corte, vale a dire per gli alunni della scuola primaria Mazzolari: spazi riqualificati grazie alla donazione che ottica Fielmann ha effettuato in occasione dell’apertura del negozio di corso Campi.

«Grazie alla donazione — spiega la dirigenza dell’istituto comprensivo — ora il parco è stato arricchito di alberi e piante. E per renderlo più verde e più bello, inoltre è stato costruito un labirinto per far giocare gli alunni della scuola primaria».

